BH prorroga estado de calamidade pública por 180 dias

Em decorrência do avanço da covid-19, a prefeitura de Belo Horizonte prorrogou por 180 dias o estado de calamidade pública na cidade, instaurado em 21 de abril. A decisão, que é assinada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), foi publicada no Diário Oficial do Município deste sábado, 19.

Para que o decreto tenha validade, a medida ainda precisa ser aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Para a prorrogação do estado de calamidade pública, a prefeitura considerou o aumento significativo dos indicadores epidemiológicos do coronavírus na capital mineira e a falta de previsão para início da vacinação.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Belo Horizonte ontem, a cidade soma 59.141 casos confirmados do novo coronavírus e 1.781 mortes.