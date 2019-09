Bia Doria vê ‘desrespeito’ de Bolsonaro à família brasileira

Equipe BR Político

A primeira-dama do Estado de São Paulo reagiu à fala mais recente do presidente Jair Bolsonaro sobre as ambições presidenciais de seu marido. Em um café da manhã com jornalistas, na terça-feira, 3, Bolsonaro comparou a eventual candidatura de João Doria em 2022 a uma “ejaculação precoce”, já que, na visão do presidente, o governador não teria chances de vencer. Pelas redes sociais, Bia Doria escreveu que repudia “com veemência” as declarações do presidente, que “usa expressões chulas, que ferem e desrespeitam a família brasileira e a importância do cargo que ocupa”.

Bia não foi a única primeira-dama a reagir a declarações recentes de Bolsonaro. Brigitte Macron, mulher do presidente francês, Emmanuel Macron, foi mais sutil do que a mulher de Doria, mas também mandou um “recadinho” para Bolsonaro. Após o chefe do Executivo rir de um comentário do Facebook que zombava da aparência física de Brigitte, brasileiras e brasileiros fizeram subir no Twitter uma hashtag pedindo desculpas à primeira-dama. A francesa agradeceu as mensagens de apoio, e aproveitou para falar que os tempos estão mudando, mesmo que alguns ainda não tenham se dado conta.