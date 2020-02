Bial diz que oposição ‘só falta chamar de chato, feio e bobo’

Equipe BR Político

O jornalista Pedro Bial deu uma entrevista à Rádio Gaúcha nesta segunda, 3, em que critica os políticos de oposição ao governo Bolsonaro. “Só falta chamar de chato, feio e bobo e mostrar a língua. As coisas são muito mais graves, sérias e importantes. Fica na base do “eu lacro”, “tenho razão”. O que interessa é a discussão”, disse. Relativizou, no entanto, ao acrescentar que o presidente da República tampouco ajuda. “Mas o que o Bolsonaro fala não é nem infantil, é retardado.”

O apresentador do programa Conversa com Bial parece ter desengasgado sua crítica ao documentário brasileiro que disputa o Oscar, Democracia em Vertingem, de Petra Costa, de tão feroz. “Eu dei muita risada. É um “non sequitur” (“não se segue”, em latim) atrás do outro. Tira conclusão de que algo leva a outro sem a menor relação causal. O filme vai contando as coisas num pé com bunda danado (…) Uma narração miada, insuportável, ela (Petra) fica chorando o filme inteiro”, disse.

Para ele, a produção não passa de um filme feito por uma “menina” para agradar à mãe. Com 36 anos, Petra é filha de ex-militantes de esquerda nos anos 1970 e neta de fundadores da Andrade Gutierrez, envolvida na Lava Jato. Formou-se em antropologia na Columbia University e tem mestrado pela London School of Economics. Seu curta Olhos de Ressaca foi premiado nos EUA, Londres e no Festival do Rio. Seu primeiro longa, o documentário Elena (2012), teve produção executiva de Fernando Meirelles e Tim Robbins, angariando vários prêmios.

“É um filme (Democracia em Vertigem) de uma menina dizendo para mamãe dela que fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens e a inspiração de mamãe, somos da esquerda, somos bons, não fizemos nada, não temos que fazer autocrítica. Foram os maus do mercado, essa gente feia, homens brancos que nos machucaram e nos tiraram do poder, porque o PT sempre foi maravilhoso e Lula é incrível”, analisou.