Bianco diz que governo deve lançar programa de emprego nos próximos dias

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes devem lançar nos próximos dias um programa de geração de empregos focado na retomada da economia. “Teremos novidades nos próximos dias na política de preservação do emprego. Já entramos claramente em momento pós-pandemia”, disse.

Nesta terça-feira, 28, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostraram que entre março e junho, a perda de empregos formais chegou a 1,539 milhão. No entanto, junho registrou a menor perda de vagas desde a chegada da pandemia. O secretário não deu detalhes sobre as novas medidas. Após a crise, o governo pretende relançar e ampliar o contrato de Trabalho Verde Amarelo, que vigorou no começo deste ano por Medida Provisória.

Na segunda, Bolsonaro mencionou a questão e voltou a culpar indiretamente gestores que decretaram medidas de isolamento pelo desemprego. “Muitos problemas para resolver que outros fizeram pra botar no meu colo. Acabaram com o emprego no Brasil. A gente vai ter que trabalhar para recuperar isso aí”. Depois de um pedido do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) por um “pacto nacional pelo emprego”, o presidente voltou à carga nesta terça. “Tem governador agora que quer pacto pelo emprego, mas ele continua com o Estado dele fechado”, disse.