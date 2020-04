Bianco diz que quantidade de empregos preservadas será surpreendente

Com um discurso otimista, o secretário especial da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou nesta segunda-feira, 13, que o Brasil vai se surpreender com o número de empregos preservados pelas medidas do governo, em comparação a outros países que também estão tendo a economia afetada pela crise do novo coronavírus.

O comentário foi feito durante transmissão ao vivo feita pela MAG Investimentos. Segundo o secretário, também será surpreendente o número de acordos individuais que serão feitos entre empregados e patrões e fez um apelo para que os trabalhadores recorram ao instrumento. “Eu clamo a todos que cheguem a um acordo individual. Se não der, busquem o acordo coletivo”, disse.