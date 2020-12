Biden e Kamala são eleitos ‘personalidade do ano’ pela ‘Time’

O presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris foram escolhidos pela revista Time como personalidades do ano. O anúncio foi feito no início da madrugada desta sexta-feira, 11.

A dupla do partido Democrata aparece na capa da publicação com a seguinte legenda em inglês: “Joe Biden e Kamala Harris mudando a história da América”.

A revista justificou a escolha afirmando que Biden e Harris “mostram que as forças da empatia são maiores do que as fúrias da divisão e compartilhar uma visão de cura em um mundo de luto”. Segundo a Time, juntos, Biden e Harris ofereceram restauração e renovação em um único bilhete. “E a América comprou o que estavam vendendo”, diz a revista.

De acordo com o editor-chefe da Time, Edward Felsenthal, essa é a primeira vez que um vice é incluído ao lado do presidente.

Os cotados à personalidade do ano da Time incluíam o presidente Donald Trump, profissionais de saúde da linha de frente do combate à pandemia da covid-19 e o diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci; e o movimento de justiça racial. No ano passado, a Time homenageou a ativista ambiental sueca Greta Thunberg.