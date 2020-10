Biden lidera por 11 pontos, mas Trump diminui a vantagem, aponta pesquisa

O candidato democrata, Joe Biden, lidera a corrida pela Casa Branca com uma vantagem de 11 pontos porcentuais sobre o adversário, o candidato à reeleição Donald Trump. Pesquisa do The Wall Street Journal/NBC News divulgada nesta quinta-feira, 15, indica que Biden tem 53% das intenções de voto, ante 42% do republicano. A eleição americana está marcada para o próximo 3 de novembro.

A pesquisa mostra que o atual presidente conseguiu diminuir a diferença de 14 pontos que havia no início de outubro, segundo indicou uma pesquisa realizada pelo The Wall Street Journal/NBC News imediatamente após o debate com Biden, mas ainda em uma posição mais fraca do que em setembro, quando ele estava 8 pontos atrás do democrata.

A economia é a principal preocupação apontada pelos eleitores. Cerca de 50% dos entrevistados disseram que estão em melhor situação do que há quatro anos, em comparação com 34% que dizem que estão em pior situação. No entanto, 58% dizem que o país está pior do que há quatro anos, em comparação com 38% que dizem que está melhor. Além disso, mais de 60% dos eleitores dizem que o país está indo na direção errada.

A pesquisa do WSJ/NBC News entrevistou 1.000 eleitores registrados entre 9 e 12 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 42% se identificaram como democratas e 36% como republicanos.