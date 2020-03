Biden propõe força-tarefa mundial pela Amazônia, se Bolsonaro falhar

Um dos pré-candidatos democratas no páreo dentro do partido para a disputa eleitoral contra Donald Trump em novembro, Joe Biden citou algumas propostas para a América Latina em seu eventual governo em entrevista à publicação Americas Quarterly. O ex-vice de Barack Obama defendeu as negociações para um mercado de livre comércio com países da região, especialmente o Brasil, desde que gerem “trabalho e prosperidade” para os dois lados. Disse também que levantará o sigilo de documentos das últimas décadas relacionados à política dos EUA na AL quando questionado sobre a participação de seu país em golpes de Estado na região, incluindo o Brasil. Agora, se o presidente Jair Bolsonaro “falhar” em sua política ambiental de defesa da Amazônia, Biden diz que o brasileiro “deve saber” que seu eventual governo “reunirá o mundo para garantir a proteção do meio ambiente”.