Biden tem vantagem de 14 pontos sobre Trump

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, lidera com 14 pontos de vantagem a primeira pesquisa de intenção de voto realizada pelo jornal americano The New York Times em parceria com o Siena College, publicada na manhã desta quarta-feira, 24. Ele tem 50% das intenções de voto, enquanto o presidente Donald Trump, que busca a reeleição, detém a preferência de 36% dos entrevistados. A eleição presidencial nos EUA deste ano está marcada para 3 de novembro.

Os outros 14% correspondem aos eleitores que não souberam responder ou não vão comparecer às urnas – o voto, nos EUA, não é obrigatório – ou pretendem votar em outro candidato. A pesquisa entrevistou 1.337 pessoas entre 17 de junho e 22 de junho. De acordo com o The New York Times, Biden, que foi vice-presidente dos Estados Unidos no governo Obama, apresenta vantagem especial entre mulheres, negros e hispânicos.