Biden termina eleição com 306 colégios, mesmo placar de Trump em 2016

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, foi declarado vencedor pelas projeções nos Estados do Arizona, na noite da quinta, e Georgia nesta sexta-feira, 13, e consolidou um placar semelhante ao que levou Donald Trump à vitória em 2016: o democrata levou 306 colégios eleitorais, enquanto o presidente venceu 232. Com os resultados dos dois Estados e da Carolina do Norte, onde Trump teve maioria, o dia de hoje marca a definição do placar geral da eleição presidencial americana.

O resultado de hoje também marca a primeira vez que um democrata vence no Estado da Georgia em 28 anos. O Estado está realizando uma recontagem dos votos pela margem apertada com que se deu o resultado, mas a liderança de Biden por 14.152 votos dificilmente seria revertida com mudanças na recontagem.

Trump ainda contesta os resultados e tenta por meio de pedidos judiciais anular votos por correios, que foram majoritariamente democratas, e forçar uma mudança a seu favor dos resultados da eleição. Enquanto acumula derrotas de suas ações por falta de provas de que teriam ocorrido supostas fraudes no processo eleitoral, o republicano tenta barrar o acesso da equipe de transição de Biden às estruturas do governo.