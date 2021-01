Biden toma posse como 46º presidente dos EUA: ‘Dia da democracia’

O democrata Joe Biden tomou posse, nesta quarta-feira, 20, como o 46º presidente dos EUA. A cerimônia, que também empossou Kamala Harris como vice, não contou com a presença do antecessor, Donald Trump, que por não aceitar sua derrota, não compareceu à posse do sucessor, o que não acontecia há 152 anos.

Em discurso em frente ao Congresso americano, Biden pediu pela união dos americanos e afirmou que “hoje é o dia da democracia, o dia da esperança” e pediu união para confrontar supremacistas brancos e o terrorismo doméstico e os ataques à democracia. “Há muito o que reparar, há muito o que restaurar”, disse o democrata.

Em mais de um momento, o democrata disse que “a América foi testada” nos últimos anos e que o país saiu “mais forte”. Ele também citou o ataque ocorrido ao Capitólio no último dia 6 de janeiro, durante sua certificação. O democrata classificou o evento como uma “violência que tentou abalar a capital” e disse que a democracia é “preciosa”, “frágil” e que, neste momento, “prevaleceu”.