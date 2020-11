Biden ultrapassa Trump e lidera na Geórgia

O candidato Joe Biden ultrapassou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na manhã desta sexta-feira, 5, na Geórgia, um dos estados decisivos para a eleição americana, e agora está mais perto da Casa Branca.

Com mais de 99% da apuração feita, o democrata lidera no estado com 2.449.371 votos, contra 2.448.454 do atual presidente. A diferença no momento é de 0,02 ponto porcentual (49,39% a 49,37%). Um democrata não vence a eleição presidencial no estado desde Bill Clinton.

