Bittar: ‘A máquina pública, praticamente, come a sociedade’

Relator do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2021 e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, o senador Marcio Bittar (MDB-AC) defendeu a retomada das reformas e das medidas de contenção dos gastos públicos. Com a falta de consenso e atropeladas pelo calendário eleitoral, as reformas tributária e administrativa parecem cada vez mais distantes de uma votação.

Para o senador, a reorganização da máquina pública é fundamental. A seu ver, ela cresceu demais e “praticamente come a sociedade”.

“O Brasil tem que retomar a agenda das reformas administrativa, tributária e de todas as medidas que caminham no rumo da austeridade, na contenção dos gastos e na diminuição do tamanho da máquina pública, que se agigantou e praticamente come a sociedade .