Bittar agora diz que Renda Cidadã fica pronto na semana que vem

O senador Márcio Bittar (MDB-AC) adiou a previsão para o Renda Cidadã e disse nesta terça-feira, 6, que a proposta deve ficar pronta na próxima semana. Relator da PEC Emergencial, que deve incorporar o programa, o parlamentar mencionou a bandeira branca entre o ministro da Economia, Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e disse que “não custa esperar mais um pouco”. Ontem o senador havia dito que a proposta poderia ser apresentada já nesta quarta, 7, depois de reunião com o ministro.

“Houve um momento muito importante essa semana para o país inteiro, que foi esse encontro entre o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Economia. São duas pessoas muito importantes. Então, não custa esperar mais um pouco”, afirmou. Questionado se o programa ficaria para dezembro, depois das eleições, Bittar disse que a “semana que vem, se Deus quiser, está pronto”.

O senador continuou dizendo que o financiamento, ponto mais polêmico do projeto, ficará dentro do teto de gastos, mas não disse de onde virá o dinheiro. Depois do carimbo de Guedes na segunda, ele foi se reunir com o minsitro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, pivô de mais um desentendimento em torno do Renda Cidadã na semana passada, depois de fazer críticas ao chefe da Economia e falar em furar o teto de gastos para financiar o programa em uma conferência fechada com economistas.