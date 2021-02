Bittar: ‘Bolsonaro terá nas duas Casas o apoio necessário para reformar o Estado’

Na avaliação do senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento de 2021, com Arhur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) nas presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, o presidente Jair Bolsonaro terá apoio necessário para “reformar o Estado”.

O comentário foi feito pelo parlamentar nas redes sociais. “Com a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Jair Messias Bolsonaro terá nas duas casas o apoio necessário para reformar o Estado, concretizar um novo pacto federativo, fazer a reforma tributária, administrativa e tomar as medidas para amparar os mais pobres”, avaliou o senador.

Ontem, o governo apresentou uma lista de projetos cuja aprovação diz considerar prioritária. Entre os temas, estão a aprovação das reformas tributária e administrativa, a privatização da Eletrobrás e até a proposta de mineração em terras indígenas.