Bittar diz que Renda Cidadã só será apresentado após ‘ok’ de Guedes

O relator do programa que substituirá o Bolsa Família, senador Marcio Bittar (MDB-AC), afirmou, nesta segunda-feira, 5, que apresentará o relatório sobre a PEC emergencial, que contemplará a proposta de criação do Renda Cidadã, quando ele estiver aprovado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Os dois se reúnem nesta manhã, na sede do ministério, em Brasília.

Na semana passada, durante reunião com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, Bittar chegou a dizer que apresentaria a proposta entre os dias 15 e 16 de outubro. Hoje, no entanto, ele voltou atrás. “Só apresento (o relatório quando estiver aprovado pelo ministro Paulo Guedes”, afirmou.

Mais cedo, Bittar esteve no Palácio da Alvorada para um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Na avaliação do senador, a reunião “foi ótima”.