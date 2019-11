Bivar é reconduzido à presidência do PSL

Equipe BR Político

O PSL reconduziu nesta terça-feira, 19, o deputado federal Luciano Bivar (PE) à presidência da sigla. A eleição da nova executiva, que teve chapa única, ocorre em meio a um racha no partido que levou ao anúncio de saída de vários filiados, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. A disputa entre bolsonaristas e bivaristas pelo controle da sigla e do fundo partidário foi o que motivou a guerra civil no PSL. Como você leu no BRP, o senador Flávio Bolsonaro (RJ) anunciou a desfiliação nesta terça.

Houve apenas uma única mudança na Executiva do partido: o deputado federal Júnior Bozzella (SP) assume a segunda vice-presidência, cargo que estava vago desde a saída do ex-ministro Gustavo Bebianno.

De acordo com o senador Major Olímpio (PSL), a eleição da nova Executiva “fortalece a estrutura do partido e de todas as suas formalidades com o TSE”, informou o site Poder 360.