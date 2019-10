Bivar sacramenta fim do casamento entre Bolsonaro e PSL

Equipe BR Político

O presidente do PSL, Luciano Bivar, mostrou conformidade com o aparente fim do casamento entre a sigla e o presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, 9, ele afirmou considerar que Bolsonaro já decidiu pela saída do partido.

“Quando ele diz a um estranho para esquecer o PSL, mostra que ele mesmo já esqueceu. Mostra que ele não tem mais nenhuma relação com o PSL”, afirmou ao Broadcast Político/Estadão.

Ontem, Bolsonaro orientou um apoiador a “esquecer o PSL”, além de afirmar que Bivar “está queimado”.

Na avaliação de Bivar, os ataques de Bolsonaro são um mecanismo para tentar se desvencilhar das denúncias sobre irregularidades envolvendo a candidaturas de mulheres que teriam sido usadas como “laranjas” para obter recursos públicos. “Acho que ele quis sair porque tem preocupação com as denúncias de laranjas. Ele quer ficar isento dessas coisas”, afirmou Bivar.