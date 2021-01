Bloco de Lira é oficializado com 32 deputados do PSL

O bloco de apoio à candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara foi oficializado na noite desta quinta-feira, 7, com a participação de mais da metade do PSL. A sigla, que oficialmente está com Baleia Rossi (MDB-SP), tem 32 dos 52 deputados na lista de parlamentares que forma o bloco de Lira.

O pedido de adesão da sigla ao bloco parlamentar de Lira foi protocolado pelo deputado Major Vítor Hugo (PSL-GO). Boa parte dos deputados que assinam o pedido estão suspensos partidariamente. Isso significa que eles não tem autoridade para determinar os rumos da sigla.

https://twitter.com/MajorVitorHugo/status/1347320723212283904/photo/1