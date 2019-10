‘Blogueiros de crachá’ sob coordenação do Planalto

Vera Magalhães

Reportagem desta semana da revista Crusoé, assinada pelo diretor de Jornalismo da Jovem Pan, Felipe Moura Brasil, traz um raio-x da atuação de grupos de WhatsApp que reúnem integrantes de sites e blogs defensores de Jair Bolsonaro, tuiteiros bolsonaristas e até integrantes do governo, como o assessor especial da Presidência Filipe G. Martins. Mostra ainda a criação de um exército de “blogueiros de crachá“, nomeados em cargos públicos para promover linchamentos virtuais.

Em trocas de mensagens neste grupo e em encontro realizado em São Paulo em abril, com a presença de Martins, o grupo articula ataques contra dissidentes do bolsonarismo, a imprensa e até integrantes do governo, como o ex-ministro da Secretaria de Governo, o general Carlos Alberto Santos Cruz. Postagens e ataques travestidos de reportagens em sites bolsonaristas são combinados previamente nesses grupos de WhatsApp para desgastar Santos Cruz. Fica evidente o porquê dos ataques ao general: a verba da Secom, que era controlada por ele, e o fato de se opor aos “olavetes” nomeados em órgãos como o Ministério da Educação e a Apex. Como, aliás, escrevemos em diversos textos aqui no BRPolítico na época da fritura.

A segunda parte da reportagem é dedicada a mapear os chamados “blogueiros de crachá”, youtubers e tuiteiros que ganharam cargos comissionados em administrações ou gabinetes de deputados e vereadores e se dedicam, com salário pago pelo setor público, a ataques igualmente coordenados a críticos do governo e à imprensa.