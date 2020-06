BNB confirma queda de presidente ligado ao Centrão

O Banco do Nordeste (BNB) emitiu uma nota confirmando a exoneração de Alexandre Borges Cabral um dia depois dele ter tomado posse como presidente da entidade. Interinamente ficará no cargo Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, atual diretor financeiro e de crédito, até que seja escolhido um novo nome. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração do banco em reunião na tarde desta quarta-feira.

Cabral foi indicado pelo Centrão para ocupar o cargo na entidade financeira. Uma reportagem do Estadão mostrou que ele é suspeito pelo Tribunal de Contas da União (TCU) de irregularidades em contratações feitas pela Casa da Moeda durante sua gestão à frente da estatal, em 2018.