BNDES anuncia que injetará R$ 55 bilhões na economia

O anco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou neste domingos medidas para tentar aquecer a economia brasileira em meio ao surto de coronavírus. Serão injetados R$ 55 bilhões no país por meio do banco de fomento. Dentre as medidas anunciadas está a transferência de recursos do Fundo PIS-PASEP para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de R$ 20 bilhões. Também serão suspensos temporariamente os pagamento de parcelas de financiamento diretos para empresas no valor de R$ 19 bilhões, e de R$ 11 bilhões para financiamentos indiretos. Outro anúncio do banco é o aumento de crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), de R$ 10 bilhões para R$ 70 bilhões.