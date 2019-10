Presidente do BNDES quer transparência, mas não responde perguntas

Equipe BR Político

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, não quis saber de responder perguntas de jornalistas logo após discursar para investidores prometendo “transparência” do banco de fomento. Montezano se irritou com as perguntas sobre a substituição de André Laloni, exonerado na última quinta-feira, 17, pelo Conselho de Administração da diretoria de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto.

“Precisamos ser abertos e, se você quer ser aberto, você tem que ser transparente. Temos de tratar a transparência como cultura, não como obrigação, o banco deve querer ser transparente”, disse, 30 minutos antes de se recusar a responder aos questionamentos dos jornalistas, segundo o Estadão.