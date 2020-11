Boca de urna: Covas e Boulos estariam no segundo turno, diz Ibope

Pesquisa de boca de urna feita pelo Ibope mostra que o segundo turno em São Paulo deverá ser entre Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL). O atual prefeito teria 33% do eleitorado, segundo o levantamento, com o psolista obtendo 25%. Em terceiro aparece Márcio França (PSB) com 13% dos votos.

Já Celso Russomanno (Republicanos) teria apenas 8%, segundo a pesquisa. Ele apareceria empatado com Arthur do Val (Patriota) e Jilmar Tatto (PT). A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais e para menos.