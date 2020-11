Boca de urna: No Rio, segundo turno deve ter Paes e Crivella, aponta Ibope

No Rio de Janeiro, a pesquisa Ibope de boca de urna aponta para um segundo turno entre Eduardo Paes (DEM), com 39% dos votos e o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), com 20% dos votos. Feito neste domingo de primeiro turno da eleição municipal, a pesquisa mostra Benedita da Silva (PT) em terceiro, com 14%, seguida de Martha Rocha (PDT), com 11% dos votos.

Luiz Lima (PSL) aparece em quinto, com 6%, seguida de Renata Souza (PSOL), com 4%, Bandeira de Mello (Rede) e Paulo Messina (MDB) empatados com 2%, Clarissa Garotinho (Pros) e Fred Luz (Novo), com 1% e Cyro Garcia (PSTU), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB) com menos de 1%.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa envolveu a entrevista de 5.000 eleitores e está registrada no TRE-RJ sob o protocolo Nº RJ-07184/2020.