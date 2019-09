Equipe BR Político

Está mais difícil saber sobre os gastos dos senadores com a chamada cota parlamentar. Desde que assumiu como presidente da Casa Legislativa, Davi Alcolumbre vem recusando atender pedidos com base na Lei de Acesso à Informação. O setor de transparência do Senado se recusou a atender 45 pedidos com base na LAI, sendo 20 referentes aos gastos de diversos senadores. Isso significa três vezes mais pedidos negados em gestões anteriores, como mostra reportagem do Estadão deste domingo.