Boicote de Crivella atinge população do Rio, diz Globo

Equipe BR Político

Após o prefeito do Rio, Marcelo Crivella anunciar que não responde mais aos pedidos de informação feitos pelo Globo, em nota, o jornal afirmou lamentar a decisão. O texto ressalta que a postura de Crivella atinge principalmente a população.

“Ao não atender a essas demandas, o prefeito deixa de prestar esclarecimentos não ao jornal, mas à população do Rio de Janeiro, que o elegeu. O objetivo do Globo ao solicitar esclarecimentos a governos e governantes, quaisquer que sejam, é avaliar informações apuradas sobre a gestão pública e dar espaço ao contraditório, como determinam os princípios editoriais do Grupo Globo“, diz a nota.

O texto destaca que a decisão de Crivella foi tomadas às vésperas de o Globo publicar reportagem revelando que o prefeito é alvo de investigação do Ministério Público do Rio que apura a liberação de verbas a empresas mediante pagamento de propina.