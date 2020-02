Boletim diz que Cid está ‘lúcido e respirando sem aparelhos’

Gustavo Zucchi

Após o “susto” de ser baleado durante protesto de PMs em Sobral, no Ceará, o senador Cid Gomes (PDT) apresenta “boa evolução clínica”. Segundo boletim médico assinado pelo diretor técnico do Hospital do Coração Padre José Linhares Pontes, Dr. Joaquim David Carneiro Neto, Cid está “lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos”. Confira a nota:

“O Hospital do Coração, neste ato representado por seu Diretor Técnico, informa que o paciente Cid Ferreira Gomes deu entrada nesta unidade hospitalar, vítima de ferimento por arma de fogo em região torácica. Após atendimento, segue apresentando boa evolução clínica. Seu quadro cardíaco e neurológico não apresenta alteração. Neste momento o paciente encontra-se lúcido e respirando sem auxílio de aparelhos”.