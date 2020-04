Previsão feita Boletim Focus do Banco Central acentuou a previsão de queda do PIB para este ano. Por conta dos pesados efeitos negativos do coronavírus sobre a economia, a estimativa é que o PIB sofre uma queda de 1,18%. Na semana passada, o cálculo era que essa baixa fosse de 0,48%, mas com cenário se deteriorando cada vez, os números pioraram rapidamente.

Para o próximo ano, quando a economia pode começar a se recuperar desse imenso prejuízo, a previsão segue igual: crescimento de 2,50%.