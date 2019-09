Boleto de Alcolumbre

Equipe BR Político

Se por um lado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), detém a agenda da Casa para levar adiante a votação no Congresso que pode derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Abuso de Autoridade, por outro tem um irmão que pretende ser prefeito de Macapá, Josiel Alcolumbre, pelo PSL, informa a Coluna do Estadão. No que depender do presidente do partido, Luciano Bivar, Josiel estará eleito. “Ele vai ser nosso candidato, se Deus quiser”, disse o dirigente. Mas quem deve mesmo bater o martelo sobre o pré-candidato é Flávio Bolsonaro, presidente do PSL no Rio. Neste sábado, 7, Davi exibia sorrisos e uma criança no palanque da cerimônia do Dia da Independência ao lado do presidente, em Brasília. O menino foi carregado por Bolsonaro para uma foto.