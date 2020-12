Bolsa bate marca histórica e já atinge 120 mil pontos

Embalada pelo otimismo provocado pela vacinação contra coronavírus já iniciada em mais de 50 países, a Bolsa brasileira ja superou a marca histórica dos 120 mil pontos. A tendência é que o número se sustente até o final do dia já que há uma quantidade grande de boas notícias animando o mercado.

O resultado parcial deixa claro a recuperação do mercado depois da fortíssima queda ao longo do ano. O tombo foi causado, obviamente, pelos efeitos que a pandemia do coronavírus causou na atividade econômica, praticamente paralisada entre março e maio.