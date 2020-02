Equipe BR Político

Mais um dia de queda da bolsa de valores e alta do dólar. O Ibovespa fechou na mínima do dia, em queda de 2,59%, aos 102.983,54 pontos, puxado pela oscilação em Wall Street. É o menor índice desde outubro do ano passado, antes da aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso. Já o dólar até desacelerou na alta do dia. Ele chegou a bater os R$ 4,50, mas encerrou o dia a R$ 4,47, um novo recorde histórico.