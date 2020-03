Bolsa cai 5,22% e atinge queda de 45% no ano

Nesta segunda-feira, 23, a bolsa brasileira fechou novamente em baixa, de 5,22%. O movimento de crescimento dos investimentos internos na Ibovespa que levou a bolsa brasileira a passar dos 100 mil pontos no ano passado levou um revés em 2020. Com o resultado de hoje, a queda acumulada no ano é de cerca de 45%. No encerramento dos pregões, a bolsa batia os 63.569,62 pontos.

Com a crise do novo coronavírus e instabilidade no mercado mundial, os países em desenvolvimento costumam ser os que mais sofrem com perda de capital. Apenas em março, quando efeitos catastróficos da crise foram percebidos em diversos países, a bolsa brasileira caiu 38% até agora.

O dólar, nesta segunda, fechou a R$ 5,14. A alta da moeda ocorreu em outros países emergentes, como a índia e o México.