Bolsa chega a 99 mil pontos com otimismo externo

A bolsa de valores brasileira abriu em alta e atingiu 99 mil pontos nesta segunda-feira, 6, com otimismo sobre a retomada econômica de outros países em torno das 12h. Com as notícias de retomada externa, o patamar de 100 mil pontos, atingido pelo Ibovespa no fim de 2019 e perdido no início da crise mundial que atingiu o Brasil fortemente pelo coronavírus, voltou a se aproximar antes de uma leve queda para a casa dos 98 mil.

Apesar do cenário brasileiro não mostrar uma perspectiva de retomada sólida como outros países que controlaram as contaminações e conseguiram reabrir a economia com segurança, as notícias externas parecem ter tido efeito positivo sobre investidores do mercado financeiro. Entre elas, estão a volta às compras do megainvestidor americano Warren Buffett, que se desfez de ações de companhias aéreas em abril, e a alta do mercado de ações na Ásia, que fechou em alta, com a Bolsa de Xangai atingindo seu melhor nível desde 2018.