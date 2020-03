Bolsa de SP fecha com queda de 12,17%

A Bolsa brasileira fechou em queda de 12,17% nesta segunda-feira, 9, aos 85.931,36 pontos, e o dólar alcançou R$ 4,7243, com alta de 1,95%, em dia de caos nos mercados financeiros globais, informa o Estadão. Na hora em que a Bolsa entrou no circuit breaker, Petrobrás ON cedia 24,61% e Petrobrás PN, 23,96%. A mineradora Vale recuava 10,78%. No fim do dia, a petroleira perdeu R$ 91,2 bilhões em valor de mercado, com queda de 29,68% nas ações ON e de 29,70% nas PN, nos maiores recuos diários desde 1990.

Não só a Ibovespa, mas as bolsas do mundo todo foram impactadas pela decisão da Arábia Saudita de aumentar a produção de petróleo – o barril do tipo Brent chegou a recuar 31%, no maior tombo desde a Guerra do Golfo (1990 e 1991).