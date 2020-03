Equipe BR Político

Pela segunda vez na semana a Bolsa de Valores brasileira entrou em circuit breaker e suspendeu por 30 minutos todas as negociações. Com a notícia de que a OMS reclassificou para pandemia a propagação do coronavírus, o Ibovespa sofreu uma forte queda de 10%, aos 82.887,24 pontos, e teve o pregão paralisado. É o segundo circuit breaker nesta semana. O primeiro foi na segunda-feira, 9, quando estourou a guerra sobre o preço do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia.