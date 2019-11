Bolsa e dólar encerram dia em alta

Equipe BR Político

O Ibovespa encerrou o dia em nova máxima histórica, aos 109.580,57 pontos e alta de 1,13%, informa o Estadão. Esse novo nível é alcançado três dias após o índice fechar no recorde dos 108.779,33 pontos, na segunda-feira, 4. A expectativa de analistas é a de que o mercado acionário encerre os negócios na sexta, 8, também no positivo, o que levaria a acumular cinco semanas consecutivas de valorização.

As ações da Petrobrás tiveram ganhos nesta quinta, 7, quando ocorreu a segunda etapa do pregão, após manhã de volatilidade. Analistas dizem que a empresa “levou a melhor” nesses leilões, conseguindo comprar ativos muito produtivos por bom preço.

Os papéis ordinários e preferenciais da petroleira encerraram o dia com ganhos de 3,21% e de 4,01%, respectivamente. Eles também refletiram o avanço nos contratos futuros de petróleo com investidores dispostos a correr risco.

O dólar terminou cotado em R$ 4,0930, uma alta de 0,25% e o maior valor desde 21 de outubro. O mercado tenta encontrar um novo patamar para o dólar após a frustração na expectativa de entrada de recursos no país com o leilão do excedente da cessão onerosa.