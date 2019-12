Bolsa Família pode ter R$ 24 a mais

Equipe BR Político

Pelos cálculos do Ministério da Economia, o fim da isenção dos produtos da cesta básica deverá render R$ 24 a mais para cadastrados no Bolsa Família, informa o Estadão. O valor adicional no benefício seria pago às 13,8 milhões de famílias inscritas no programa.

Hoje, a isenção de impostos sobre produtos da cesta básica faz com que o governo deixe de arrecadar anualmente cerca de R$ 18 bilhões, de acordo com cálculos da equipe econômica. O valor extra do Bolsa Família custaria R$ 4 bilhões. O fim da isenção do PIS/Cofins da cesta básica deve ser parte da reforma tributária a ser encaminhada ao Congresso pelo governo no ano que vem.