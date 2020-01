Equipe BR Político

Em dia de feriado nos Estados Unidos (dia de Martin Luther King), o Ibovespa fechou em em alta de 0,32%, a 118.861,63 pontos, um novo recorde histórico. Segundo o Estadão, os níveis dependem do engajamento do investidor doméstico. Em janeiro, o saldo do investidor estrangeiro está R$ 6,579 bilhões negativo. Já o dólar fechou o dia em alta de R$ 4,1887.