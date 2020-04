Com as operações em alta nesta terça, a Bolsa brasileira conseguiu ultrapassar a marca dos 80 mil pontos. Obviamente que com a economia mundial afetada pelo impacto do coronavírus, esse resultado pode se desfazer em pouquíssimo tempo. Mas pode indicar, pelo menos, um início de retomada de alguma estabilidade no mercado.

Isso também já tem sido visto com a interrupção dos seguidos circuit breakers que marcaram a Bolsa no início da crise do coronavírus.