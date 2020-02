Bolsonaristas atacam Cid após senador ser baleado

Gustavo Zucchi

Enquanto alguns parlamentares prestam solidariedade a Cid Gomes após ele ser atingido por tiros durante protesto de PMs em Sobral, outros atacam o pedetista. Em especial, políticos defensores do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Éder Mauro (PSD-PA), famoso por criar confusões nas comissões da Câmara, xingou o senador de “covarde e canalha” por investir contra os manifestantes com uma retroescavadeira. “Está mostrando quem são os ditadores de esquerda e o que eles querem. Parabéns a polícia”, disse no plenário. Nas redes, blogueiros olavistas também tripudiam sobre a situação do adversário político, defendendo que os PMs “se defenderam” da investida de Gomes.