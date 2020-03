Bolsonaristas aumentam barulho contra isolamento

Diante dos mais diversos países optando por uma quarentena compulsória de sua população como forma de controle do coroanvírus, bolsonaristas das mais diversas vertentes estão aumentado o barulho contra a medida. Além do submundo da internet, capitaneado pelo “guru” Olavo de Carvalho, a ideia chegou aos mais altos círculos do entorno presidencial. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, está compartilhando discursos do ex-ministro Osmar Terra (MDB-RS), voz mais estridente do momento contra medidas de quarentena.

“Ele (Terra) alerta para eficácia e eficiência da quarentena prolongada. Recessão pode ser mais prejudicial do que o coronavírus em si”, disse Eduardo.

Eduardo publicou só nas últimas horas dois vídeos do ex-ministro falando na Câmara. Replicou também parte do discurso do presidente norte-americano Donald Trump, que defendeu o fim do isolamento social nos EUA e a promessa de que o país estará aberto “3 ou 4 meses antes” do que previsões médicas. No fim de semana, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Flávio Bolsonaro compartilharam um antigo vídeo do Dr. Drauzio Varella como forma de minimizar o coronavírus e defender que a vida das pessoas deve seguir normalmente.