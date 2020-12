Bolsonaristas declaram voto em Arthur Lira

Em pleno domingo, bolsonaristas estão indo às redes sociais declarar voto em Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara. O PSL, partido do qual boa parte dos aliados de Jair Bolsonaro estão ainda filiados, está com Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa. Carla Zambelli (PSL-SP) e Alê Silva (PSL-MG) foram duas das parlamentares que publicamente revelaram sua aliança com o deputado alagoano.

“Me pergunto como alguém pôde imaginar eu aliada a Rodrigo Maia, PT, PCdoB, PSOL…. ou seja: A ESCÓRIA DO BRASIL, que luto desde 2011 para colocar a maioria deles na cadeia”, afirmou.

Declaro publicamente meu apoio ao @ArthurLira_ para presidente da câmara . E me pergunto como alguém pôde imaginar eu aliada a @RodrigoMaia, @ptbrasil, @PCdoB_Oficial, @psol50 …. ou seja: A ESCÓRIA DO BRASIL, q luto desde 2011 p/ colocar a maioria deles na cadeia. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) December 27, 2020

Já Alê Silva disse ter se reunido com Lira e visto que eles “convergem” em muitos pontos. “Percebi que ele [Lira] converge em muitos pontos que eu e o Presidente defendemos. Por isso o meu voto é dele. Por outro horizonte, jamais votaria em candidato do grupo do Rodrigo Maia”, afirmou.

1 – Em reunião com o Dep. @ArthurLira_ percebi que ele converge em muitos pontos que eu e o Presidente defendemos. Por isso o meu voto é dele. Por outro horizonte, jamais votaria em candidato do grupo do @RodrigoMaia, nem que viesse pintado de ouro. — Alê Silva 🇧🇷vacina obrigatoria? sou contra! 🇧🇷 (@alesilva_38) December 27, 2020

Lira conta com apoio de Jair Bolsonaro contra o bloco de Rodrigo Maia, mas tenta mostrar “independência” do presidente da República na tentativa de conquistar dissidentes de partidos de oposição. Por outro lado, Maia tenta vender o deputado do PP como ligado ao governo, que transformaria a Câmara em um “puxadinho” do Palácio do Planalto.