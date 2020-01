Bolsonaristas em pânico: Moro no ‘Pânico’

Vera Magalhães

Se a ida de Sérgio Moro ao Roda Viva quando ainda não havia treta nenhuma instalada deixou a bolsosfera em estado de convulsão, a ponto de o presidente ameaçar retaliar o auxiliar, retirando de sua pasta a área da segurança pública, qual será a reação diante de um Moro já com perfil no Instagram, soltinho no programa Pânico, da Jovem Pan?

Pois o ministro abre a temporada 2020 do irreverente programa de rádio na próxima segunda-feira, e certamente não escapará de perguntas sobre o último mal-estar entre ele e Bolsonaro.

Talvez por coincidência, nos últimos dias a Jovem Pan entrou na mira da artilharia da ala mais ideológica do bolsonarismo. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, em meio à confusão de erros no Enem e no Sisu, achou tempo para gravar um vídeo detonando o comentarista Marco Antonio Villa. Depois, acusou a emissora de beneficiar o governador João Doria em entrevista.

Foi imediatamente retuitado pelo filho 03 de Bolsonaro, Eduardo. Agora, vem aí a versão todo mundo em pânico com a entrevista de Moro na segunda-feira.