Bolsonaristas fazem ato contra Doria e a vacina

Convocado por parlamentares bolsonaristas, o ato contra a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), aconteceu neste domingo na avenida Paulista. O principal alvo de cartazes foi Doria. Os manifestantes pediam a saída do governador do cargo e rejeitavam a possibilidade de a vacina Coronavac ser aplicada na população. Doria ganhou um boneco inflável, no qual aparecia retratado como o ditador alemão Adolf Hitler.

Entretanto, os carros de som pediam ainda a utilização da hidroxicloroquina, cuja eficácia já foi desmentida por vários estudos, como panaceia contra a covid-19. Ainda houve espaço para a torcida por Donald Trump, que disputa a Casa Branca contra Joe Biden.

Ao contrário do alardeado durante as últimas semanas, a manifestação não chegou perto dos grandes atos que culminaram no impeachment de Dilma Roussef. Imagens das redes sociais mostram que o ato ficou restrito ao quarteirão do Museu de Arte de São Paulo (Masp), ocupando as duas vias da avenida Paulista.