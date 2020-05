Bolsonaristas fazem novo protesto em Brasília

Na manhã deste domingo, 31, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fazem nova manifestação na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Depois de uma semana de tensão entre o Planalto e o Supremo Tribunal Federal, os bolsonaristas carregam faixas com frases como “abaixo à ditadura do STF”. Há cartazes também com as frases: “Intervenção militar” e “intervenção no STF”.

Parte do grupo está aglomerado na grade que fica em frente ao Palácio do Planalto, contrariando orientações de autoridades sanitárias para manter distanciamento social como medida de contenção ao avanço do novo coronavírus. Há a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro apareça para cumprimentar os apoiadores, como ocorreu em outras manifestações.

Os manifestantes que chegam estão sendo revistados. Em frente ao STF, manifestantes seguram faixas com os dizeres “STF, respeite a nossa Constituição” e “censura e tirania no Brasil, não”, informou o Broadcast Político. Ontem, apoiadores do presidente marcharam até a sede do STF em Brasília com máscaras e tochas em protesto contra o inquérito das fake news.