Bolsonaristas ignoram apuração e focam em críticas ao TSE

O iluminista Barroso deve explicações sobre os motivos da instabilidade do site de apuração, do aplicativo do TSE, da “tentativa” de hackeamento,

as inúmeras dificuldades relatadas para transmitir os dados das urnas ao sistema do TSE. Iremos cobrar tais respostas.

— Filipe Barros (@filipebarrost) November 15, 2020