Bolsonaristas insistem em ‘falsas narrativas’ para livrar governo de desastre em Manaus

Diante da crise em Manaus, a militância bolsonarista insiste em duas falsas narrativas na tentativa de defender Jair Bolsonaro e a atuação de seu governo. O próprio presidente da República deu o tom ao longo da pandemia: a primeira é alegar que o Supremo Tribunal Federal impediu a atuação de Bolsonaro e sua equipe ministerial. A segunda é a já tradicional afirmação de que o tal “tratamento precoce”, uma jabuticaba da direita brasileira, funciona no combate ao coronavírus.

Além de ser tão eficiente quanto uma jujuba contra à covid-19, o uso de medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina virou uma “questão de fé” do bolsonarismo, com implicações para a vida dos brasileiros e para os cofres públicos. A Folha deste sábado mostro que uma das “soluções” do Ministério da Saúde foi criar uma “força-tarefa” de médicos defensores do “tratamento precoce” para visitar Unidades Básicas de Saúde. O “tour” foi pago pelo governo.

“Eu passo visita, nas duas UTIs onde trabalho… pelo menos 50 doentes eu vejo por dia nas últimas semanas. Todos eles fizeram tratamento precoce. Todos fizeram azitromicina, fizeram ivermectina, alguns fizeram anita, alguns ainda fizeram hidroxicloroquina. Tudo aquilo que é preconizado como tratamento precoce eles fizeram. Alguns doentes começaram a tomar corticoide em casa, sem ter sintomas respiratórios, que nem é legal fazer”, relatou nas redes sociais Anfremon D’Amazonas, intensivista do Hospital Universitário Getúlio Vargas, um dos mais afetados pela falta de oxigênio na capital amazonense.

Dezenas de estudos, incluindo brasileiros, já mostraram a total ineficácia de medicamentos no combate e prevenção ao coronavírus. Todos com o “padrão ouro” dos testes: estudo randomizado de duplo-cego. A própria OMS conduziu pesquisas com a cloroquina e o remdesvir que mostraram que as drogas não funcionam. A Sociedade Brasileira de Infectologia, justamente por conta destes estudos, não recomenda nenhum destes medicamentos.

A SBI não recomenda tratamento precoce para COVID-19 com qualquer medicamento (cloroquina,

hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, corticoide, zinco, vitaminas, anticoagulante, ozônio por via retal, dióxido de cloro), porque os estudos clínicos (segue) — Sociedade Brasileira de Infectologia (@SBInfectologia) January 14, 2021

Já a afirmação, repetida ad nauseam, de que Bolsonaro está de “mãos amarradas” pelo STF, e que toda a responsabilidade sobre os rumos da pandemia estaria sobre prefeitos e governadores, também não se sustenta. Em nenhuma das ações que trata da responsabilidade de entes federativos na pandemia (ADI 6.341, ADI 6.343, e ADPF 672) o governo federal é impedido de tomar medidas. Ao BRPolítico, o próprio ministro Marco Aurélio Mello rechaçou essa interpretação. Ou seja, Bolsonaro podia tomar qualquer medida. Só foi impedido de atrapalhar fechamentos e restrições dos estados. Como tentou fazer no início da proliferação da doença.