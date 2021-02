Bolsonaristas irão aprender que o Centrão trabalha por si mesmo

Os bolsonaristas da Câmara já deveriam saber: o Centrão trabalha prioritariamente por ele próprio. O grupo foi um entusiasta da candidatura de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara, ao lado de boa parte do Centrão. E agora vê seus novos aliados manobrando para minar a candidatura de Bia Kicis (PSL-DF) à Comissão de Constituição e Justiça.

Parlamentares tentam convencer o deputado Lafayette Andrada (Republicanos-MG) a ser candidato avulso na CCJ. Ele era o nome que seria indicado para o posto no último ano, caso a comissão tivesse sido instalada. O nome de Kicis traria alguns imbróglios para a Câmara. O primeiro é a insatisfação do Supremo. A parlamentar é investigada tanto no inquérito das fake news quanto no dos atos antidemocráticos.

O segundo é o receio com a própria pauta da CCJ. Kicis é uma seguidora fiel da agenda de costumes de Jair Bolsonaro. Tem atuado, por exemplo, contra medidas de distanciamento social e uso de máscara. E teria o controle da pauta da mais importante comissão da Câmara.

Ou seja, apesar de existir um acordo para a indicação de um nome alinhado com Bolsonaro para a CCJ, tudo pode mudar caso o Centrão sinta que não é um bom negócio. Um prenúncio dos próximos dois anos de casamento entre o grupo e Jair Bolsonaro.