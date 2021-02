Bolsonaristas já mapeiam cenário de 2022

Aliados de Jair Bolsonaro já começam a desenhar o quadro político que o presidente deverá enfrentar na disputa pela reeleição em 2022. Num cenário considerado ideal pelo grupo, a esquerda concentrará suas forças na candidatura do PT. As apostas é que Fernando Haddad será o escolhido. E a candidatura de centro ficaria com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Os bolsonaristas acham que esse seria o melhor cenário para o presidente se reeleger, já que apostam que a rejeição ao petismo segue elevada e que Doria não teria fôlego para conter a força do candidato do Planalto. Especialmente depois que partidos que poderiam lhe dar apoio em 2022 preferiram ficar ao lado de Bolsonaro na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados, como foi o caso do DEM, por exemplo.

O problema dessa avaliação é que ela se desenha mais como uma espécie de wishful thinking do que cenário real. As eleições municipais mostraram a rejeição do eleitor a candidaturas com perfil mais radical. A maioria dos nomes apoiados pelo presidente não conseguiu se eleger. Além disso, os nomes de Centro não se restringem apenas a Doria, podendo ter ainda o apresentador Luciano Huck, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta como alternativas.

Outro problema é o desgaste que Bolsonaro tem enfrentado por causa de seu comportamento negacionista no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Enquanto sua popularidade caiu expressivamente, João Doria teve reconhecido o esforço que fez pela chegada da vacina Coronavac. Além disso, com a economia ainda em crise, Bolsonaro poderá enfrentar um cenário ainda de dificuldades em 2022. Especialmente na questão do desemprego e da inflação.